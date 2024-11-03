الأحد 03 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

أول تعليق من التعليم على مصرع طالب على يد زميله ببورسعيد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بخصوص الحادث الذي وقع في مدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية الميكانيكية، فقد اتخذت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد الإجراءات التالية:

حادث مدرسة بورسعيد

إلغاء تكليف مديرة المدرسة وتحويل كافة المسئولين في المدرسة للشئون القانونية.

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مصرع طالب بسلاح أبيض على يد زميله داخل مدرسة في بورسعيد

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إصابة شخص في حريق بأحد مصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

إلغاء تكليف مدير عام التعليم الفني.

إلغاء تكليف مدير إدارة التعليم الصناعي.

إلغاء تكليف رئيس قسم التعليم الفني بإدارة شمال.

ولقي طالب بمدرسة الميكانيكية بنين بمحافظة بورسعيد، مصرعه، صباح اليوم الأحد، إثر تلقيه طعنة نافذة من زميله داخل المدرسة.

وتبين أن المجني عليه يدعى محمد عمر مهران، والطالب المتهم بقتله بطعنة نافذة في القلب يدعى "ع.ن.ع" وكلاهما طالبان بالصف الأول في المدرسة.

وأكد الدكتور محمد محسن، مدير مستشفي الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وصول الطالب المجني عليه إلى المستشفى في حالة سيئة جدًّا متأثرًا بجراحه، وأن أطقم الرعاية الطبية حاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه وهبوط فى الدورة الدموية أدت لتوقف عضلة القلب نتاج الإصابة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها تجاه الواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرفها بمشرحة المستشفى، هذا وقد كلف اللواء ضياء زامل، مدير مباحث بورسعيد، فريق بحث بسرعة ضبط المتهم والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. 

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