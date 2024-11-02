إصابة شخص في حريق بأحد مصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

أصيب شخص بحروق، في حريق داخل أحد مصانع المنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد.

واستقبل مستشفى السلام ببورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، "عبد الحميد ع.ع"، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى في الذراع اليمنى واليسرى، نتيجة حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

تلقت إدارة الحماية المدنية، التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغًا باندلاع حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، فانتقل رجال الحماية المدنية وبرفقتهم 5 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى مصانع مجاورة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.