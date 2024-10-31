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محافظات

البلطي يسجل 80 جنيها، أسعار الأسماك اليوم في البحيرة (فيديو)

الأسماك
الأسماك

ننشر أسعار الأسماك بالأسواق  بـمحافظة البحيرة اليوم الخميس وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا في بعض الأنواع وانخفاضا في الآخر.
 

 

إقبال المواطنين على الأسماك بمحافظة البحيرة

وشهد سوق السمك إقبال متوسط من المواطنين على الأسماك وخاصة من النوع البلطي والبوري وذلك لتناسب أسعارهم لفئة كبيرة من المواطنين، ويوجد تباين في الأسعار وذلك حسب جودة المنتج وطبيعة المنطقة.


 

 

كما يضاف إلى الأسعار كل من تكاليف النقل والتداول حسب ابتعاد كل منطقة عن السوق الرئيسي للجملة وكذلك نوع وجودة المنتج والطبقة المستهدفة لكل منتج سواء شعبي أو راقٍ، وأخيرا يضاف إليها هامش ربح كل تاجر من التجار.    

 

أنواع الأسماك  بمحافظة البحيرة
 

وتتراوح أسعار الأسماك حسب جودة المنتج وأيضًا وفقًا لدرجات الحرارة والمنطقة وتراوح سعر كيلو السمك البلطي  من 80 إلى 85 جنيها، وأيضا تراوح سعر سمك البوري ما بين 120 إلى 160 جنيها للكيلو الواحد وجاء سعر السردين ما بين 80 إلى 90 جنيها، كما جاء سعر الجمبري من 50 إلى 350 جنيه وأحيانا يصل إلى 500 أو 700 جنيها للكيلو الواحد والمرجان يسجل 150 جنيها.


 

وسجل سمك البربوني سعر 200 جنيه للكيلو الواحد القراميط يتراوح سعرها ما بين 40 إلى 50 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكاليماري 250 جنيها وسعر كيلو الكابوريا من 140 إلى 150 جنيها والسبيط 350 جنيهًا.


 ويقوم صيادو محافظة البحيرة بصيد الأسماك من منطقة المعدية بالمحافظة أو منطقة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى محافظة  كفر الشيخ كما أنه يوجد بكثرة بسواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتوجد أنواع أسماك كثيرة تنتشر بشكل كبير خلال هذا الوقت من وذلك يرجع إلى درجة الحرارة المناسبة إلى أنواع الأسماك المختلفة.

 

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