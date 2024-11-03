الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جنايات شبرا الخيمة تؤجل محاكمة المتهمين في قضية «الدارك ويب»

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد علي محمود حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، المعروفة إعلاميًا بجريمة الدارك ويب وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، لجلسة الثلاثاء المقبل، لعرض الفيديوهات الخاصة بالواقعة وسماع مرافعة دفاع المتهمين.

 

جنايات شبرا الخيمة تستكمل محاكمة المتهمين في "الدارك ويب"، اليوم

النقض والاتصالات يشهدان مراسم حفل تسليم شهادات دبلومة إدارة المشروعات الرقمية (صور)

محاكمة المتهمبن في الدارك ويب 

وجاء نص أمر إحالة المتهمين، الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين طارق أ ع، 19 سنة، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعلى الدين م ع، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنة خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاما ميلاديا.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية، حزام من الجلد، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة جريمة الدارك ويب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية طفل شبرا الخيمة قتل طفل شبرا الخيمة

مواد متعلقة

جنايات شبرا الخيمة تستكمل محاكمة المتهمين في "الدارك ويب"، اليوم

حبس المتهمين بقتل سائق في شبرا الخيمة 15 يومًا

جريمة "الدارك ويب"، 4 محطات في محاكمة قاتلي طفل شبرا الخيمة

أهالي شبرا الخيمة يشيعون جنازة شاب ضحية الغدر على يد صديقه

الأكثر قراءة

مفاوضات جادة من الزمالك لإتمام صفقة لاعب الأهلي

رمضان صبحي يعلن حالة التمرد في بيراميدز، التفاصيل الكاملة

تطورات جديدة في اتهام نجل إعلامي شهير بضرب فنان صاعد في الشيخ زايد

بعد إشرافه على الغرق، استمرار محاولات إنقاذ فندق الأقصر العائم (صور)

بعد إعلان تمرده على بيراميدز، تعرف على قيمة عقد وراتب رمضان صبحي

الخطيب يطلب من رمضان التقليل من الظهور الإعلامي لهذا السبب

لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، رسائل هامة من مديرة صندوق النقد الدولي للرئيس السيسي

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين من المحمول

منوعات

المزيد

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

مغنية أمريكية شهيرة تسخر من إيلون ماسك: لست دمية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قص الأظافر في المنام وعلاقته بخسارة كبيرة في الأموال

حكم بيع تأشيرات الدول من خلال مكاتب غير مرخصة؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads