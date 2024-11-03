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حوادث

النقض والاتصالات يشهدان مراسم حفل تسليم شهادات دبلومة إدارة المشروعات الرقمية (صور)

جانب من تسليم الشهادات،
جانب من تسليم الشهادات، فيتو

احتفلت محكمة النقض ووزارة الاتصالات بتسليم شهادات حصول عدد من قضاة محكمة النقض على دبلومة إدارة المشروعات الرقمية بعد انتهاء فعاليات دورة جديدة متخصصة في مجال إدارة المشروعات.

وجاء ذلك في إطار التعاون المثمر في تنفيذ البروتوكول المبرم بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

برنامج الإدارة الرقمية للمشروعات

وقام القاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، وراندا إمام، مدير عام تنفيذ البرامج التدريبية للقطاع الحكومي، بتسليم الشهادات لعدد من نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها الملتحقين بالبرنامج، بحضور كل من؛ المستشارين نواب رئيس محكمة النقض: القاضي محمد رفاعي سليمان إبراهيم، القاضي ماجد إبراهيم حامد فاضل طنطاوي، القاضي سامح محمد صبري سيد إمبابي، القاضي أحمد إسماعيل محمد عبدالفتاح، القاضي محمد عبدالواحد قطب عثمان، القاضي أحمد حسام الدين محمود حبيب، القاضي عبد الفتاح مصطفى السيد غلوش، القاضي ياسر عبد الشكور عطية الله مصطفى، القاضي حاتم محمود عمر محمود، القاضي أسامة عبدالرحمن سيد محمد أبو سليمة، القاضي محمد حسام الدين محمود حبيب ورؤساء النيابة العامة لدي محكمة النقض: القاضي مدحت سامح سامي شفيق، القاضي محمد أحمد أحمد السيسي، القاضي فاروق مصطفى أحمد عبيد، القاضي أحمد محمد خيري محمد المسلمي.

ويعتبر برنامج الإدارة الرقمية للمشروعات أحد برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لقضاة محكمة النقض، وذلك في إطار إستراتيجية مصر الرقمية واستكمالًا لجهود الدولة للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتنفيذًا لخطة تطوير منظمة التقاضي للمساهمة فى تهيئة المحكمة لأعمال التحول الرقمي.

صرح بذلك المستشار الإعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى.


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