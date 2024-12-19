الصخور المضيئة، عبد الرحمن سعد يحول الحجارة إلى نجف (فيديو وصور)

بعد إنهاء دراسته في نظم المعلومات، قرر الشاب عبد الرحمن سعد توجيه طاقاته نحو مساعدة والده في صناعة النجف اليدوي. وقد وجد في هذا المجال فرصة لإبداع وتصميم منتجات فريدة تعكس الثقافة المصرية بأسعار معقولة.

في البداية، كانت ورشة والده تعتمد على صناعة الأباجورات الخشبية فقط، لكن عبد الرحمن كان لديه رؤية أكبر. انطلق في تطوير هذه الصناعة واستكشاف أحدث صيحات النجف على مستوى العالم. بدأ بصناعة النجف باستخدام خيوط الخيش أو الكتان، مما أعطى لمسة طبيعية وجمالية للمنتجات. ثم انتقل إلى صناعة نجف البرشمان، الذي يعتبر رمزًا في الثقافة الآسيوية، قبل أن يستكشف أحدث صيحات النجف وهو نجف الاستون، الذي يشتمل على مزيج من الجبس والصخر.

عبد الرحمن سعد يضيء عالم النجف اليدوي برؤية جديدة

لم يتوقف عبد الرحمن عند ذلك، بل قام باستيراد النجف البوبو، الذي يصعب تنفيذه في مصر بسبب ارتفاع تكلفته، ليقدمه بأسعار متوسطة وبجودة عالية. هذه الخطوة ساعدته على توسيع نطاق منتجاته وتلبية احتياجات السوق.

اليوم، يشارك عبد الرحمن في تصميم ديكورات الإعلانات وتزيين الكامبات والمنازل باستخدام منتجاته العصرية، التي تضفي شعورًا بالاسترخاء وتحبب الناس في الطبيعة. أعماله لا تمنح فقط لمسة جمالية للمنازل، بل تجعلها وكأنها منتجعات في أماكن سياحية مثل الجونة أو دهب.

عبد الرحمن سعد يُعد مثالًا يُحتذى به للشباب الذين يسعون لدمج التعليم مع الحرف اليدوية، ويبرهن على أن الشغف والتطوير يمكن أن يفتحا آفاقًا جديدة في عالم الأعمال.