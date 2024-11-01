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أسعار المفارش في سوق جامع البنات، طقم السفرة السوري بـ 550 جنيهًا

مفرش سفرة
مفرش سفرة

تُعد مفارش العروسة من العناصر الأساسية التي تُضيف لمسة جمالية لمنزل الزوجية، وتعتبر سوق جامع البنات وجهة رئيسية للباحثين عن تصاميم مميزة وبأسعار معقولة.

مفارش السفرة السوري: لمسة فاخرة بأسعار مناسبة

تبدأ أسعار مفارش السفرة السوري في السوق من 550 جنيهًا، وتأتي مصممة لتناسب ستة كراسي. تتميز هذه المفارش بجودتها العالية وألوانها المتنوعة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعرائس اللواتي يسعين لإضفاء لمسة فاخرة على منزلهن.

كما يتوفر من نفس التصميم مفارش خاصة للإنترية والنيش، مما يتيح للعائلات تنسيق ديكور المنزل بشكل متكامل.

مفارش تركية: جودة وأناقة

تُقدم السوق أيضًا مجموعة من المفارش المصنوعة من الأقمشة القطيفة التركية، حيث يأتي مفرش السفرة لستة كراسي بسعر 650 جنيهًا. تُعرف هذه المفارش بملمسها الناعم وأناقتها، مما يجعلها خيارًا شائعًا بين المقبلات على الزواج.

خيارات متعددة للأسرة الكبيرة

للعائلات الكبيرة، تتوفر أيضًا مفارش سفرة لثمانية كراسي بسعر 580 جنيهًا، مما يوفر خيارًا مريحًا لمن يحتاجون إلى مساحة إضافية أثناء التجمعات العائلية.

تُعتبر مفارش العروسة في سوق جامع البنات خيارًا ممتازًا لكل من يسعى للحصول على تصميمات فاخرة بأسعار مناسبة. مع توفر خيارات متنوعة من المفارش السورية والتركية، يمكن للعائلات أن تجد ما يناسب احتياجاتها وتطلعاتها، مما يجعل السوق وجهة مفضلة لكل عروس.

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