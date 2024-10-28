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اقتصاد

مفاجأة، الكشف عن فاتورة واردات مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال 7 أشهر من 2024

الأبقار والجواميس،
الأبقار والجواميس، فيتو

كشفت نتائج النشرة الخارجية لشهر يوليو 2024 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، عن تراجع حجم واردات مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال أول 7 أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 

فاتورة واردات مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال الـ 7 أشهر 2024

 وقالت نتائج النشرة التي حصلت فـيتـو على نسخة منها، إن فاتورة استيراد مصر من الأبقار والجواميس الحية شهدت تراجعا لتصل إلى 29.074 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2024 مقابل 56.284 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

فاتورة واردات مصر من  الأبقار والجواميس الحية خلال يوليو 2024 

 

 وأشارت النشرة إلى ارتفاع  فاتورة واردات مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال شهر يوليو لتصل إلى 4.341 مليون دولار مقابل 4.254 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي.

 

الإحصاء: 18.3% ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى فى شهر يوليو الماضى

 

 أكدت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2024، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  ، أن قيمة العجز في الميزان التجارى بلغت 4.60 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024، مقابل 3.89 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 18.3٪.

وارتفعت  قيمة الصادرات بنسبة 10.7٪ حيث بلغـت  3.54 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024، مقابل 3.20 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها ملابس جاهزة بنسبة 37.4٪، منتجات بترول بنسبة 98.5%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 36.8 ٪، لدائن باشكالها الأولية بنسبة 3.2٪.

 

 

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يوليو 2024، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها، البترول الخام بنسبة 62.6%، واسمدة بنسبة 61.0%، وقضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 34.2٪، ومصنوعات من لدائن بنسبة 0.1%.

 

 

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 14.9٪ حيث بلغت 8.14 مليار دولار خلال شهر يوليو  2024، مقابل 7.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات  بعض السلع وأهمهـا منتجات البترول بنسبة 83.6%، والغاز الطبيعى بنسبة 210.1%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 49.4%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 7.9%، بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها قمح بنسبة 5.3%، وسيارات ركوب بنسبة 26.8%، وذرة بنسبة 16.7%، وفول الصويا بنسبة 12.4%.

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