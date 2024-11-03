الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غارات إسرائيلية على بلدتين جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت بلدتي الغندورية وتبنين في جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان 

وشنت قوات الاحتلال غارة إسرائيلية، ما أدى لتدمير جسر في محافظة عكار شمالي لبنان قرب الحدود مع سوريا.

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنه جرى تسجيل 71 شهيدًا و169 جريحًا خلال الساعات الـ24 الماضية، إثر الغارات الإسرائيلية على البلاد.

وجاء في تقرير للجنة الطوارئ الحكومية، أنه تم "خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 109 غارات جوية على مناطق مختلفة من  لبنان.

 

txt

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

لبنان محافظة عكار جيش الاحتلال سوريا جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا

تأسست عام 1949، تعرف على وحدة "شايطيت 13" التي نفذت إنزالا في لبنان

الأكثر قراءة

رمضان صبحي يعلن حالة التمرد في بيراميدز، التفاصيل الكاملة

مفاوضات جادة من الزمالك لإتمام صفقة لاعب الأهلي

حسام حسن يستقر على استدعاء رباعي الزمالك لمعسكر منتخب مصر

لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، رسائل هامة من مديرة صندوق النقد الدولي للرئيس السيسي

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين من المحمول

رسائل قوية من السيسي لصندوق النقد الدولى لراحة المصريين

إخلاء طاقم باخرة نيلية في الأقصر بعد حادث ميل (صور)

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

منوعات

المزيد

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

مغنية أمريكية شهيرة تسخر من إيلون ماسك: لست دمية (فيديو)

عطل في جهاز تصويت، تختار ترامب فيذهب صوتك إلى هاريس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم بيع تأشيرات الدول من خلال مكاتب غير مرخصة؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الواقعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads