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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يزور شركة الدقهلية للغزل والنسيج

محمد شيمي وزير قطاع
محمد شيمي وزير قطاع الأعمال خلال الزيارة

زار المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام،  شركة الدقهلية للغزل والنسيج "ديتكس" التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية والموقف التنفيذي للمصانع الجديدة.

مصانع جديدة للتفصيل والتريكو والصباغة

وتفقد المهندس محمد شيمي، مصنع الغزل القائم حيث تابع عمليات ومراحل الإنتاج، كما قام بجولة في مختلف المواقع التي يشملها مشروع التطوير والذي يقام على مساحة نحو 35 ألف متر، ويتضمن مصانع جديدة للتفصيل والتريكو والصباغة، بالإضافة إلى مركز التدريب والمخازن، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج.

وتابع الوزير تقدم نسب الإنجاز في تنفيذ المصانع والأعمال الإنشائية والتقى ممثلي شركات المقاولات المنفذة للمشروع وراجع الجداول الزمنية بعد ضغط التوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال، والطاقات الإنتاجية المستهدفة سنويا بعد التطوير، والبالغة حوالي 14.5 مليون قطعة ملابس و8 آلاف طن غزول و6 آلاف طن أقمشة تريكو.

وشدد المهندس محمد شيمي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من المصانع الجديدة مع رفع كفاءة وتأهيل المصانع القائمة، وتطبيق معايير الجودة في المنتجات، واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل، مشيدا بجهود العاملين ومؤكدا على الاهتمام بتدريبهم وتنمية مهاراتهم. 

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