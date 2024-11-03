قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي يتفقد صواريخ الدفاع الجوي في إسرائيل

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد: إن قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، الجنرال مايكل إريك كوريلا، تفقد بطارية الدفاع الجوي الأمريكية التي نشرت في إسرائيل.

زيارة قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي لإسرائيل

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان اليوم الأحد، إن قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي (سنتكوم)، الجنرال مايكل إريك كوريلا، وصل إلى إسرائيل كضيف رسمي لرئيس الأركان، الجنرال هرتسي هليفي.

وتابع: عقد رئيس الأركان وقائد (سنتكوم) تقييما للوضع حول مواضيع أمنية استراتيجية والاستعدادات المشتركة في المنطقة، كجزء من الرد على التهديدات في الشرق الأوسط، مع التركيز على إيران.