الأحد 20 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

زيت جوز الهند، أقوى مرطب للشفاه وبأقل التكاليف

ماسكات للعناية بشفاهك،
ماسكات للعناية بشفاهك، فيتو

زيت جوز الهند، هو مرطب طبيعي يساعد في الحفاظ على ترطيب بشرتك، ويمكنك أن تستخدميه بديلًا للعديد من مستحضرات العناية بالبشرة والجسم باهظة الثمن، وقد يساعد أيضًا في منع جفاف وتشقق الشفاه، ويمكنك تحضير مرطب شفاه بزيت جوز الهند بنفسك، وستكون نتائجه مدهشة.

 

مرطبات للشفاه 

ماسكات للشفاه

أكدت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة سامنثا جريج، أن الخصائص العلاجية والترطيب الطبيعي لزيت جوز الهند تجعله بديلًا سهلًا لمرطبات الشفاه العادية التي تشتريها بمبالغ ضخمة. يمكنك وضعه مباشرة على شفتيك وخلطه مع مكونات أخرى لتحضير مرطب شفاه عضوي احترافي، كما تستعرض في السطور التالية.

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بلسم الشفاه بزيت جوز الهند
المكونات والطريقة
1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند
1 ملعقة صغيرة من الفازلين
قومي بإذابة الفازلين إما عن طريق تسخينه في مقلاة أو في الميكروويف. امزجيه بزيت جوز الهند.
يُسكب المزيج في وعاء ويُجمّد لمدة 20-30 دقيقة، ليكون جاهز للاستخدام.

 

بلسم الشفاه بزيت جوز الهند وزبدة الكاكاو
المكونات والطريقة
2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
1 ملعقة كبيرة زبدة كاكاو (مبشورة)
تذوب زبدة الكاكاو في مقلاة. أضيفيه إلى زيت جوز الهند واخلطيه جيدًا.
يُسكب المزيج في وعاء ويجمد لمدة نصف ساعة تقريبًا.

 

بلسم الشفاه بزيت جوز الهند وزيت الجوجوبا
المكونات والطريقة
1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
5 قطرات من زيت الجوجوبا
نذوب زيت جوز الهند ونضيف إليه زيت الجوجوبا. اخلطي جيدا.
يُسكب المزيج في وعاء ويُتجمد لمدة 20-30 دقيقة.

 

مرطب الشفاه بزيت جوز الهند والصبار
المكونات والطريقة
1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
1/2 ملعقة كبيرة من شمع كرنوبا
1 ملعقة صغيرة من جل الصبار
نذوب زيت جوز الهند وشمع كرنوبا في مقلاة على نار خفيفة ودعي الخليط يبرد.
أضيفي جل الصبار إليها واخلطيها جيدًا.
صبي الخليط في وعاء واتركيه حتى يثبت.

 

مرطب الشفاه بزيت جوز الهند والفازلين
المكونات والطريقة
نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند
1 ملعقة كبيرة من الفازلين
نذوب الفازلين في مقلاة ونضيف إليها زيت جوز الهند. اخلطي جيدا.
صبي الخليط في وعاء واتركه يبرد.

 

بلسم الشفاه بزيت جوز الهند وزيت الزيتون
المكونات والطريقة
1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
1 ملعقة كبيرة من شمع كرنوبا
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون
قومي بإذابة زيت جوز الهند وشمع الكرنوبا وزيت الزيتون في مقلاة على نار هادئة واخلطيهم جيدًا.
صبي الخليط في وعاء واتركيه يبرد.

العناية بشفاهك

زيت جوز الهند وبلسم الشفاه بالفانيليا
المكونات والطريقة
1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
1 ملعقة كبيرة من شمع كرنوبا
1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
نذوب زيت جوز الهند وشمع كرنوبا في مقلاة.
نضيف إليها خلاصة الفانيليا ونخلط جيدا.
يُسكب المزيج في وعاء ويُجمّد.

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