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طالبات التمريض يشاركن فى التوعية بخطورة ختان الإناث بمحكمة سوهاج الابتدائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شاركت جامعة سوهاج بوفد من طالبات كلية التمريض، فى فعاليات الندوة التوعوية عن "ختان الإناث"، ضمن سلسلة الندوات التوعوية والتثقيفية التى تنظمها وزارة العدل لطلاب الجامعات المصرية فى إطار المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى)، 

 

طالبات تمريض سوهاج تشاركن فى ندوة التوعية بخطورة ختان الإناث بمحكمة سوهاج الابتدائية

 

صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة حريصة على المشاركة فى كافة الأنشطة والندوات التى تهدف إلى تنمية العنصر البشري، وتعزيز قدرات ومهارات الطلاب واكسابهم معارف وخبرات عن مختلف القضايا والمشكلات المنتشرة بالمجتمع، لإعداد جيل من الكوادر الشبابية الواعي والمؤهل للمشاركة بفاعلية فى عمليات التنمية الشاملة، والقادر على تقدم ونهضة الوطن.

 

وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الندوة تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة العدل والإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وذلك بهدف رفع الوعى لدى الفئات المستهدفة بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الناجمة عن بعض الممارسات التقليدية الضارة ضد الفتيات، حيث تم مناقشة قضية ختان الإناث من منظور اجتماعي، ثقافي، قانوني، ديني، صحي ونفسي، وتوضيح أهمية التخلي عن هذه الممارسة التى جرمها القانون، من أجل صحة ومستقبل الفتيات.

 

وأوضحت الدكتورة غني عبد الناصر عميد كلية التمريض، أن الكلية شاركت بوفد مكون من 9 طالبات بالندوة التوعوية عن ختان الإناث، والتى عقدت بالمحكمة الابتدائية بمجمع محاكم سوهاج، بحضور المستشار عبد الستار تايب رئيس المحكمة الابتدائية، والشيخ محمد السيد أمام مسجد العارف، والدكتور جورج جمال مدير إدارة الطب الشرعي، والدكتورة فاطمة أحمد عضو هيئة التدريس بالكلية، وأماني محمود أخصائي بإدارة رعاية الشباب.

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