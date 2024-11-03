إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في سوهاج 

شهد مركز البلينا مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة واحدة أصيب خلالها أربعة أشخاص إصابات متنوعة، حيث تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى الجديد وأخطرت الجهات الأمنية حيث تحرر المحضر اللازم

الجهات الأمنية تتلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود مصابين.

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقية من وحدة مركز البلينا بنشوب مشاجرة طرفيها كل من:-

" طرف أول "

1- فيصل ا ح ع- سن 34 سائق مصابًا " طلق ناري بالفخذ الأيسر "

2- شقيقه / هشام سن 19 عامل مصابًا " طلقين ناريين بالذراع والفخذ الأيسر " - وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة

" طرف ثان "

1- ماضي ع ح م- سن 32 مصابًا " طلق ناري بالفخذ الأيسر " – وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة

2- نجل عمه / عبد الحميد ص ح م- سن 62 سائق الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية

القوة الأمنية تضبط طرفي المشاجرة

تمكنت القوة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة بحوزة الأول من الطرف الأول [ السلاح المستخدم] وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم]

التحقيقات تكشف خلافات الجيرة ولهو الاطفال وراء المشاجرة

وخلال التحقيقات تبادلا الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطه بحوزتهم مما نجم عنه الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال حيث تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين للنيابة.

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