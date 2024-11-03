الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في سوهاج 

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

شهد مركز البلينا مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة واحدة أصيب خلالها أربعة أشخاص إصابات متنوعة، حيث تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى الجديد وأخطرت الجهات الأمنية حيث تحرر المحضر اللازم 
الجهات الأمنية تتلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود مصابين.
تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقية من وحدة مركز البلينا بنشوب مشاجرة طرفيها كل من:-  
" طرف أول " 
1- فيصل ا ح ع- سن 34 سائق مصابًا " طلق ناري بالفخذ الأيسر " 
2- شقيقه / هشام سن 19 عامل مصابًا " طلقين ناريين بالذراع والفخذ الأيسر " - وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة 
" طرف ثان "  
1- ماضي ع ح م- سن 32  مصابًا " طلق ناري بالفخذ الأيسر " – وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة  
2- نجل عمه / عبد الحميد ص ح م- سن 62 سائق  الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية 
القوة الأمنية تضبط طرفي المشاجرة 
تمكنت القوة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة  بحوزة الأول من الطرف الأول [ السلاح المستخدم] وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم] 
التحقيقات تكشف خلافات الجيرة ولهو الاطفال وراء المشاجرة 
وخلال التحقيقات تبادلا الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطه بحوزتهم مما نجم عنه الإصابات المنوه عنها  بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال حيث تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين للنيابة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ابناء عمومة الأسلحة النارية اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج اللواء صبرى عزب بسبب خلافات الجيرة مستشفى سوهاج الجامعى الجديد مركز البلينا نشوب مشاجرة

الأكثر قراءة

اليوم أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب

الأرصاد الجوية تكشف مفاجأة بشأن أمطار الشتاء على القاهرة (فيديو)

اليوم، الحكم على حمزة زوبع ومعتز مطر و15 آخرين في الخلية الإعلامية

عملية إنزال البترون، تفاصيل مثيرة داخل شقة القبطان عماد أمهز

هل تتسبب الضربات الإسرائيلية بغزة في حدوث هزة أرضية بمصر؟ البحوث الفلكية ترد (فيديو)

عماد فاروق: الصدفة قادتني للاجتماع مع محمد رمضان قبل منصبي بالأهلي

احتراق قطار بشكل كامل في إحدى محطات برلين (صور)

نجم الزمالك: عبد الله السعيد استثنائي وناصر منسي يستطيع أن يكون هداف الدوري

منوعات

المزيد

بسبب صورة، طرد عضو كنيست من الخدمة العسكرية

آخر متحف لـ «لينين» في أوروبا يودع زواره إلى الأبد

ولادة طفل عراقي بقلبين، ومصير مروع لحياته

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوى على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 2/11/2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 2-11-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads