السبت 02 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ سوهاج يتفقد جزيرة "قرمان" لبحث الاستغلال الأمثل للموقع

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد جزيرة فرمان

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جزيرة "قرمان" وسط النيل بمدينة سوهاج، وذلك للوقوف على إمكانات الموقع وبحث الاستغلال الأمثل له، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة.فى إطار خطة المحافظة لاستغلال كافة الأصول غير المستغلة وطرحها للاستثمار بما يعود بالنفع على أهالي المحافظة.

المحافظ يضع خطة عاجلة مع أجهزة الدولة لمنع التعديات على الجزيرة 

وقد تفقد المحافظ عددا من المواقع بجزيرة "قرمان"، تمهيدا لوضع خطة عاجلة وتصور متكامل مع أجهزة الدولة لمنع أي تعديات عليها، ومنع أي مصادر لتلوث نهر النيل، وطرحها كأحد الفرص الاستثمارية الهامة والواعدة بالمحافظة.

 

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