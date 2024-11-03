رئيس جامعة حلوان: منظومة الكتاب التفاعلي تؤكد التزامنا بأعلى معايير جودة التعليم

عقد مجلس جامعة حلوان اجتماعه برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، حيث استعرض المجلس عددًا من الملفات الاستراتيجية وخطط التطوير المستقبلية للجامعة.

الدكتور السيد قنديل خلال مجلس جامعه حلوان يؤكد على أهمية بناء الوعي لدى الطلاب

وأكد الدكتور قنديل في مستهل الاجتماع على أهمية بناء الوعي الثقافي والتاريخي لدى الطلاب، مشددًا على ضرورة تشجيع الزيارات الطلابية للمتاحف للتعرف على تاريخ الوطن وحضارته.

مجلس جامعه حلوان

وأشاد بإنجاز قطاع شئون التعليم والطلاب في تحقيق المركز الأول على مستوى منصة الأنشطة الطلابية بالمجلس الاعلى للجامعات.

وفي إطار دعم الابتكار والبحث العلمي، حث رئيس الجامعة على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للطلاب المبتكرين وتسجيل براءات الاختراع.

وأثنى على دور معهد الملكية الفكرية في تقديم دورات تدريبية شاملة في مجال الملكية الفكرية للطلاب وجميع منتسبي الجامعة.

وكشف الدكتور قنديل عن خطط الجامعة لإنشاء نادٍ للخريجين يهدف إلى تعزيز التواصل مع خريجي الجامعة وإشراكهم في جهود التطوير المستمرة.

وفيما يخص ذوي الهمم، أوضح رئيس الجامعة مشاركة الجامعة في مبادرة "تمكين" وإطلاق مبادرة شاملة لرعاية ودعم الطلاب من ذوي الهمم، لضمان حياة جامعية ميسرة لهم.

وفي مجال التحول الرقمي، أشار الدكتور قنديل إلى تطوير منظومة الكتاب التفاعلي كخطوة استراتيجية تؤكد التزام الجامعة بتحقيق أعلى معايير جودة التعليم.

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو تحسين المخرجات التعليمية من المقررات التفاعلية، مؤكدًا أن جامعة حلوان تسعى لأن تكون بيت خبرة في صناعة المحتوى العلمي الرقمي ومنصة رائدة في مجال التعليم التفاعلي.

وفي سياق متصل، استعرض رئيس الجامعة مشروع الكارت الذكي الذي تقدمه الجامعة للطلاب، والذي سيتيح منظومة شمول مالي متكاملة لجميع منتسبي الجامعة، مما يعزز جهود التحول الرقمي الشامل في المؤسسة الأكاديمية.

وأشاد رئيس الجامعة بإنجازات نادي جامعه حلوان، معلنًا عن خطط الجامعة لإنشاء شركة خدمات رياضية للاستثمار في المواهب الشابة.

كما أكد على الدور الحيوي لكليتي العلوم والهندسة في الحفاظ على البيئة وتعزيز الروابط مع القطاع الصناعي.

وخلال استعراض حصاد أنشطة وإنجازات شهر أكتوبر، أشاد بالجهود المبذولة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدًا استمرار العمل لتحقيق رؤية الجامعة في التميز الأكاديمي والمجتمعي.