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جامعة حلوان تطلق برنامجًا تدريبيًا للتوعية بالاستثمار في البورصة المصرية

طلاب جامعة حلوان،
طلاب جامعة حلوان، فيتو
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أطلقت جامعة حلوان، بالتعاون مع البورصة المصرية، دورة تدريبية متخصصة لطلاب برنامج الأسواق والمؤسسات المالية (Financial Markets & Institutions - FMI)، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين.

جامعة حلوان تطلق برنامجًا تدريبيًا للتوعية بالاستثمار في البورصة المصرية

ينظم الدورة مركز التطوير الوظيفي (CDC) تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال علي، عميد كلية التجارة، وبإشراف الدكتورة حنان كمال، مدير مركز التطوير الوظيفي.

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تهدف الدورة إلى تأهيل الطلاب كمستثمرين مبتدئين في البورصة، وتزويدهم بأساسيات التحليل الأساسي والفني للأوراق المالية، وتطوير مهاراتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسهم والسندات. 

وقد تم تجهيز جناح مصغر للبورصة داخل حرم الكلية والذى يستمر لمدة أسبوعين، بمشاركة ممثلين عن البورصة المصرية وشركات الخدمات المالية لتعريف الطلاب بأنشطتها المختلفة.

تستمر الدورة لمدة أربعة أيام وتقدم مجانًا للطلاب، ويحاضر بها مجموعة من الكوادر المتميزة والمتخصصة فى مجال البورصة المصرية، ويحصل الطلاب على شهادات معتمدة من البورصة بنهاية الدورة التدريبية، حيث تمثل باكورة سلسلة من الدورات التدريبية التي ستبدأ بطلاب برنامج FMI قبل توسيع نطاقها لتشمل باقي طلاب الحرم الجامعي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور السيد قنديل أهمية نشر الثقافة المالية وتشجيع الادخار والاستثمار في البورصة، مشددًا على ضرورة بناء جسور التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع سوق المال لتحقيق التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي.

من جانبه، أشار الدكتور جمال علي إلى الدور المحوري للجامعة في إعداد الكوادر المؤهلة لمختلف قطاعات الدولة من خلال صقل مهارات وقدرات الطلاب.

وأكدت الدكتورة حنان كمال على أهمية توسيع نطاق التوعية بالاستثمار في البورصة ليشمل طلاب كافة التخصصات، وليس فقط طلاب كلية التجارة، بهدف نشر الوعي الاستثماري والثقافة المالية بين جميع الطلاب.

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