النيابة تصرح بدفن جثة سائق لقى مصرعه بحادث تصادم أعلى كوبري طرة

صرحت النيابة العامة بدفن جثة سائق سيارة ملاكي لقى مصرعه، في حادث تصادم أعلى كوبري طرة، بطريق الأوتوستراد، في الاتجاه المؤدي لمدينة حلوان، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

كانت تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث مروري بطريق الأوتوستراد أعلى كوبري طرة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع سائق سيارة جراء حادث تصادم.

ودفعت الإدارة العامة بالخدمات المرورية لموقع الحادث، مدعومين بالأوناش، وتم رفع حطام الحادث.