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ثقافة وفنون

مكتبة مصر العامة تقيم أمسية شعرية للدكتور أحمد تيمور

الشاعر أحمد تيمور،
الشاعر أحمد تيمور، فيتو

أعلنت مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي عن أمسية شعرية للشاعر والأديب الدكتور أحمد تيمور يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر في تمام الساعة الـ 5 مساءً بقاعة ندوات مكتبة مصر العامة

الشاعر أحمد تيمور 

تخرج الدكتور الشاعر أحمد تيمور من كلية الطب جامعة القاهرة، ثم حصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنة ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وزمالة الأبحاث من جامعة تافتس الأمريكية، ويعمل أستاذًا بكلية الطب جامعة الأزهر ولكنه لم يكتفي بذلك حيث جمع بين الشعر والطب.

وأطلق على أحمد تيمور لقب “إبراهيم ناجي العصر الحديث”، بعد أن جمع بين الشعر والطب في أنً واحد.

قصائد أحمد تيمور في الصحافة العربية والمصرية

نشرت العديد من القصائد الخاصة بالشاعر أحمد تيمور في عدد كبير من الصحف والمجلات المصرية والعربية كما أنه سبق وألقى العديد من الأمسيات والندوات بمختلف الأماكن الثقافية في مصر والعالم كما سبق أن صدرت له العديد من الدواوين الشعرية.

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مكتبة مصر العامة السفير عبد الرؤوف الدكتور أحمد تيمور الشاعر أحمد تيمور طب جامعة القاهرة

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