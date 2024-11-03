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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره تشيلسي، مساء اليوم الأحد، في قمة لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الأولد ترافورد".

وتعد تلك المباراة هي الأولى لفريق مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الجديد روبن أموريم الإطاحة بالهولندي إريك تين هاج من منصبه لسوء النتائج.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد تشيلسي في الدوري

في حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت -  ماتيس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز - مزراوي.

خط الوسط: برونو فيرناديز – مانويل أوجارتي – كاسيميرو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد – جارناتشو – هويلوند.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وتنطلق  مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 17 نقطة، في حين أن مانشستر يونايتد لديه 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

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