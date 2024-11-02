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رياضة

تين هاج يخرج عن صمته بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد

الهولندي إريك تين
الهولندي إريك تين هاج، فيتو

كسر الهولندي إريك تين هاج، المدرب السابق لـمانشستر يونايتد صمته، بعد نحو أسبوع من إقالته من تدريب فريق الشياطين الحمر، ليوجّه رسالة إلى جماهير الفريق ومسؤوليه ولاعبيه.

وأقيل تين هاج من منصبه مدربًا للمان يونايتد الإثنين الماضي بعد استمرار أزمة نتائج فريق الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام وست هام يونايتد (2 ـ 1).

وتولى تين هاج تدريب مانشستر يونايتد في أبريل 2022 وقاد النادي إلى الفوز بكأس الرابطة 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي 2024، لكنه حقق أسوأ نتيجة في الدوري باحتلاله المركز الثامن في الموسم الماضي، بينما رحل عن الفريق تاركا إياه في المركز 14 في البريمرليج.

وأظهر تين هاج، مشاعر عاطفية تجاه فريقه في أول رد فعل بعد إقالته، رغم الانتقادات اللاذعة التي طالته في الفترة الماضية، والتي وصلت حد الحديث عن "تآمر" اللاعبين عليه من أجل الدفع نحو رحيله.

وأعرب المدرب الهولندي عن مدى فخره بتوليه منصب مدرب لمانشستر يونايتد، قائلا في رسالة للجماهير: "أعزائي المشجعين، اسمحوا لي أن أبدأ بشكركم، شكرًا لكونكم دائمًا موجودين للنادي، سواء كان ذلك في مباراة بعيدة أو مباراة صعبة في أولد ترافورد، كان دعمكم لا يتزعزع".

وأضاف: "كانت الأجواء في أولد ترافورد دائمًا مثيرة بفضلكم، لقد شعرت بذلك مرات عديدة، أيضًا في المباريات خارج الأرض، أعطاني ذلك أنا والفريق شعورًا لا يصدق لسماع هتافات يونايتد التي تسيطر على ملاعب المنافسين، سواء كانت المباراة في إنجلترا أو خارجها".

وقال تين هاج: "لطالما استمتعت بلقاء مشجعي مانشستر يونايتد في جميع أنحاء العالم، ألهمتموني شعورًا بالوحدة، هذا ما يجعل مشجعي مانشستر يونايتد مميزين للغاية".

واستعرض المدرب السابق مسيرته مع الفريق قائلا: "أود أن أشكركم على دعمكم، وأود أيضًا أن أشكر الموظفين، لقد فزنا بلقبين وهي إنجازات سأعتز بها طيلة حياتي. بالطبع، كان حلمي هو المزيد من الألقاب لسوء الحظ، انتهى الحلم، أتمنى لجميع مشجعي مانشستر يونايتد الألقاب والمجد، شكرًا لكم على هذا الفصل في حياتي".

وبعد رحيل تين هاج (54 عامًا) رسميًّا، عين مانشستر يونايتد مساعده رود فان نيستلروي مدربا مؤقتا، قبل أن يعلن حلول روبن أموريم مدربًا جديدًا.

ويواجه مانشستر يونايتد يوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد تشيلسي في قمة الجولة العاشرة من البريمرليج.

 

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تين هاج يخرج عن صمته بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد

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