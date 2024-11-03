الأحد 03 نوفمبر 2024
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عطل في جهاز تصويت، تختار ترامب فيذهب صوتك إلى هاريس (فيديو)

الانتخابات الأمريكية،
الانتخابات الأمريكية، فيتو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عطلا بأحد أجهزة التصويت في الانتخابات الأمريكية داخل ولاية كنتاكي.

يظهر الفيديو امرأة غير قادرة على التصويت للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في السباق الرئاسي لعام 2024.


وفي كل مرة تنقر السيدة على الشاشة لاختيار ترامب يختار الجهاز منافسته كامالا هاريس من تلقاء نفسه.

وقال المدعي العام راسل كولمان إن إدارة التحقيقات الجنائية في الولاية حققت بعد تلقي الشكوى وأوصت بتبديل الآلة.

وأكد أن انتخابات كنتاكي آمنة وقال إن مكتبه سيستجيب بسرعة للتحقيق في أي حوادث تم الإبلاغ عنها في الولاية.

وأضاف براون أن الناخبة التي صورت الفيديو تمكنت من الإدلاء بصوتها بالاختيارات الصحيحة فيما بعد.

 

استطلاع للرأى

من جانب آخر أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة تقدم مرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بـ 3 نقاط مئوية عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكان استطلاع سابق، قد جرى في 16 أكتوبر، يشير إلى حصول هاريس على 250 صوتا وترامب 219 صوتا مع عدم توزيع 69 صوتا.


وأشارت مؤسسة YouGov إلى أن ولايات نيفادا وأريزونا وويسكونسن وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية وجورجيا تعتبر "الولايات المتأرجحة". ومن تلك الولايات كان لهاريس تأييد أكبر في نيفادا وويسكونسن وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية، وتقدم ترامب في الولايات المتبقية.

 

وجرى الاستطلاع خلال الفترة بين 25 و31 أكتوبر، وشارك فيه 57784 مواطنا أمريكيا.

وأظهر تحليل لبيانات 324 استطلاعا للرأي العام، أجراه "ذي هيل" مع موقع Decision Desk HQ المختص بمتابعة الانتخابات، أن هاريس تتقدم على ترامب بـ 0.3% فقط (48.3% لهاريس مقابل 48% لترامب).

 

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الانتخابات الأمريكية ولاية كنتاكي دونالد ترامب كامالا هاريس

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