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خارج الحدود

الحرس الوطني يعلن حالة الطوارئ بعد إضرام النيران في صناديق اقتراع بواشنطن

الانتخابات الأمريكية،
الانتخابات الأمريكية، فيتو

أعلن مسئولون أمريكيون، اليوم السبت، أن الحرس الوطني على أهبة الاستعداد لتأمين البلاد الثلاثاء المقبل، تزامنا مع الانتخابات الرئاسية الستين في تاريخ البلاد.

الحرس الوطني على أهبة الاستعداد لتأمين البلاد

ووصفت شبكة “سي إن إن” -في تقرير لها- الخطوة بأنها تأتي “قبل اضطرابات مدنية محتملة بسبب الانتخابات، وكإجراء احترازي في عدة ولايات أمريكية، بما في ذلك واشنطن وأوريجون، حيث تضررت أو دمرت مئات من أوراق الاقتراع بعد أن تم إتلاف ثلاثة صناديق اقتراع  بإشعال النار فيها”.

اضطرابات في ولاية واشنطن 

وقالت الشبكة الأمريكية إن حاكم واشنطن جاي إنسلي، على سبيل المثال، تحدث عن وجود حرائق في صناديق الاقتراع أعلن فيها أن الحرس الوطني في حالة تأهب، قائلًا: “لقد شهدت المنطقة الجنوبية الغربية من ولاية واشنطن بالفعل حالات انتخابية محددة”. -الاضطرابات ذات الصلة.” في غضون ذلك، قالت حاكمة ولاية أوريجون، تينا كوتيك، في بيان آخر، إن الحرس الوطني على أهبة الاستعداد بينما يدعو القادة السياسيون إلى “احتجاجات سلمية”.

 

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