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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 3 - 11 - 2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارًا على جنوب البلاد مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 02 - 11 - 2024

حالة الطقس غدًا السبت 2-11-2024 بمحافظة البحيرة


الارصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وجنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدًا كالتالي: 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  18

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 20

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 15

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:17
 

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