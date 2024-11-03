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رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز ميلان ويوفنتوس وبولونيا

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

ترتيب الدوري الإيطالي، تقدم ميلان للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز على مونزا بهدف في الجولة الـ 11 من الكالتشيو.

 

ترتيب الدوري الإيطالي الآن

1- نابولي 25 نقطة

2- يوفنتوس 21 نقطة

3- إنتر ميلان 21 نقطة

4- أتالانتا 19 نقطة

5- فيورنتينا 19 نقطة

6- لاتسيو 19 نقطة

7- ميلان 17 نقطة

8- أودينيزي 16 نقطة

9- بولونيا 15 نقطة

10- تورينو 14 نقطة

11- روما 13 نقطة

12- إمبولي 11 نقطة

13- بارما 9 نقاط

14- هيلاس فيرونا 9 نقاط

15- كومو 9 نقاط

16- كالياري (9 نقاط

17- مونزا 8 نقاط

18- فينزيا 8 نقاط

19- ليتشي 8 نقاط

20- جنوى 6 نقاط

 

 وحقق ميلان فوزًا صعبًا على حساب مضيفه مونزا بهدف نظيف مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الإيطالي.

وأحرز ميلان هدف الفوز في الدقيقة 43 عن طريق لاعبه تيجاني ريجنديرز، ليستعيد نغمة الفوز بعد الخسارة الماضية أمام نابولي.


واستعاد ميلان بقيادة مدربه باولو فونسيكا الثقة قبل لقاء ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وفاز يوفنتوس خارج دياره على حساب أودينيزي بثنائية دون رد في إطار منافسات الجولة ذاتها.

وسجل لصالح يوفنتوس مادوكا أوكوي في مرماه عند الدقيقة 19، بجانب نيكولو سافونا في الدقيقة 37.


كما تغلب بولونيا على حساب ليتشي بهدف دون رد في منافسات الجولة ذاتها.

 

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