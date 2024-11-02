ميلان يهزم مونزا بهدف في الدوري الإيطالي

حقق فريق إيه سي ميلان فوزا صعبا على مونزا بنتيجة 1-0، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإيطالي في المباراة التي جمعتهما علي ملعب مونزا.

أحرز النجم الهولندي للروسونيري تياني ريندرز هدف ميلان والمباراة في الدقيقة 43 من اللقاء بعد أن تابع برأسه كرة فشل دفاع مونزا في إبعادها.

وشارك لياو نجم ميلان في الدقيقة 63، وكاد أن يسجل هدفًا مارادونيًا في الدقيقة 85 بعد سلسلة من المراوغات الرائعة، ولكن اللمسة الأخيرة فشلت في مغالطة الحارس.

وجاء تشكيل مونزا أمام ميلان كالتالي:

"توراتي؛ عزو، ماري، كاربوني؛ بيريرا، بيانكو، بوندو، كيرياكوبولوس؛ مالديني، موتا؛ ديوريك".

فيما جاء تشكيل ميلان أمام مونزا كالتالي:



"مينيان؛ تيراشيانو، ثياو، بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز؛ فوفانا، رايندرز؛ تشوكويزي، بوليسيتش، أوكافور؛ موراتا".

وارتفع رصيد ميلان للنقطة رقم 17 يحتل بهم الفريق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد مونزا عند النقطة رقم 8 يحتل بهم المركز الثامن عشر.

ويستعد ميلان لمواجهة هامة ضد كالياري على أرض الأخير يوم السبت المقبل، فيما سيلعب مونزا على أرضه ضد لاتسيو يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر.