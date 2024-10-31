الخميس 31 أكتوبر 2024
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رياضة

نجم ليفربول على رأس أولويات ميلان في الانتقالات الشتوية

فيدريكو كييزا لاعب
فيدريكو كييزا لاعب ليفربول

يرغب مسئولو نادي إيه سي ميلان الإيطالي في ضم أحد نجوم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بناء على رغبة باولو فونسيكا مدرب الفريق الإيطالي الذي طلب تعزيز الصفوف من أجل تحسن النتائج.

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، ولم يحقق سوى انتصار وحيد في مسابقة  دوري أبطال أوروبا من خلال 3 مواجهات.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان يرغب في التعاقد مع الإيطالي فيدريكو كييزا لاعب ليفربول، في الميركاتو الشتوي القادم على سبيل الإعارة، حيث يعد اللاعب على رأس أولويات ميلان بهدف تعزيز خط الهجوم خلال الموسم الحال.

وتخطط إدارة ميلان إلى التعاقد مع كييزا على سبيل الإعارة، وأن تدفع إدارة ليفربول جزءًا من راتب اللاعب بهدف تسهيل المفاوضات.

وخاض كييزا 3 مباريات مع ليفربول هذا الموسم بواقع 77 دقيقة، وغاب عن عدة مباريات للريدز بسبب الإصابة.

ويرتبط الدولي الإيطالي كييزا بعقد مع فريق ليفربول حتى عام 2028، بعد أن انضم في الميركاتو الصيفي إلى الريدز قادمًا من يوفنتوس.

 

ليفربول يعبر برايتون بصعوبة بثلاثية درامية

فيما حقق فريق ليفربول فوزًا على نظيره برايتون بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في إطار الجولة الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

سجل أهداف ليفربول اللاعب كودي جاكبو في الدقيقتين 46 و63، ولويس دياز في الدقيقة 85، فيما جاء هدف برايتون الأول من خلال اللاعب سيمون أدينجرا في الدقيقة 81، وأضاف طارق لامبتي الهدف الثاني في الدقيقة 90.

 

تشكيل ليفربول أمام برايتون في كأس الرابطة الإنجليزية

وخاض الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، مباراة فريقه أمام برايتون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جاروس.

خط الدفاع: جو جوميز - روبيرتسون - كوانساه - برادلي.

خط الوسط: واتارو إيندو - كورتس جونز - دومينيك سوبوسلاي - مورتون.

خط الهجوم: كودي جاكبو - لويس دياز.

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