محافظ أسوان يشارك جولة السائحين بمعبدى رمسيس الثانى بأبو سمبل (صور)

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نحو من 4 آلاف سائح من مختلف الجنسيات جولتهم داخل معبدى رمسيس الثانى، وأدار المحافظ حوار مع الأفواج السياحية حيث اطمأن منهم على الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا على أنه يتم الاستعداد الكامل لاستقبال الوفود الزائرة من الأفواج السياحية والمصريين، وأهالى المدينة، ومواطنى أسوان لمشاهدة ظاهرة التعامد فى 22 أكتوبر الجارى.

مشاهدة عرض الصوت والضوء

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على مشاهدة عرض الصوت والضوء داخل بهو المعبد، واطمأن على جودة الصوتيات والسمعيات للعرض باللغات المختلفة، فضلًا عن تفقده للبازارات السياحية المتواجدة في محيط مدخل المعبد.

وأثناء زيارته التي بدأت من مطار أبو سمبل الدولى وحتى المعبد بطول 5 كم بمرافقة وخلال جولته برفقة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، وسيد سعدى رئيس المدينة، فضلًا عن الأثرى أسامة فهمى مدير عام أثار أسوان والنوبة، والأثرى أحمد مسعود مدير آثار أبو سمبل.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة داخل مختلف أنحاء المدينة السياحية، ورفع كفاءة أعمال الإضاءة والدهانات والتشجير والتطوير والتجميل للظهور بالمظهر المشرف والراقى أمام الضيوف المشاركين في احتفالات تعامد الشمس.

وكلف بأهمية الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة داخل المنشآت والصروح السياحية من الفنادق والمطاعم والكافتيريات، فضلًا عن المجمعات الإستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت للتأكد من جودة المعروضات من السلع الأساسية حفاظًا على الصحة العامة للزائرين والمواطنين.

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