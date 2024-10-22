رئيس هيئة تنشيط السياحة يكشف مفاجأة عن أعداد السائحين السعوديين خلال 2024

قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة: "أطمئن الجميع بأن السياحة المصرية بخير بالرغم من الظرف الإقليمي الصعب في المنطقة".

نمو كبير في السياحة العربية

وتابع خلال حديثه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": إن هناك نموا كبيرا في السياحة العربية تتجاوز الـ25% لا سيما السوق السعودي.

زيادة ملحوظة في أعداد السائحين السعوديين

وأكد: العرب من أكثر السائحين الذين يزورون مصر وعدد السائحين السعوديين يتجاوز المليون سائح بنهاية العام الجاري.

نسب زيادة السياحة القادمة من أوروبا

ولفت إلى أن هناك استقرارا في السياحة من السوق الألماني، مع زيادة ملحوظة في السوق الإنجليزي والذي يعتبر من أكثر الأسواق تحفظا بنسبة تتخطى الـ 35%.



السوق السياحي الروسي والصيني

واختتم: هناك زيادة 10% من السياحة القادمة من السوق الروسي، وزيادة 40% من السوق البولندي، وزيادة جيدة في السوق الصيني.