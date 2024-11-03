الأحد 03 نوفمبر 2024
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تفاصيل حجز شقق دار مصر 2024

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

حجز شقق دار مصر 2024، يستمر التقديم على شقق دار مصر والتى تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بعدد من المدن الجديدة، ضمن برنامج “مسكن”.

وحددت الوزارة خريطة طرح شقق دار مصر كالتالي: 
- 6 أكتوبر: 
22 وحدة "دار مصر" بمساحات من 100م² إلى 150م².

العاشر من رمضان: 
11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من 130م² إلى 140م².

 السادات: 
11 وحدة "دار مصر" بمساحات من 130م² إلى 150م²

أسعار شقق دار مصر 

-حدائق أكتوبر 11250 جنيها سعر المتر 

-العاشر من رمضان 10200 جنيه سعر المتر 

-السادات 8500 جنيه للمتر 

التقديم إلكترونيًّا من خلال موقع مسكن 

-الدخول للموقع الإلكتروني من هنا  وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).

-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

-يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

-ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى  ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

 

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اسعار شقق دار مصر الإسكان العاشر من رمضان هيئة المجتمعات العمرانية حجز شقق دار مصر

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