الأحد 03 نوفمبر 2024
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رياضة

إمام عاشور يحجز مقعده في قائمة منتخب مصر بمعسكر نوفمبر

إمام عاشور لاعب النادي
إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، فيتو

منتخب مصر، حجز إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، مقعده ضمن قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني في تصريحات خاصة، أن حسام حسن تابع باهتمام مباريات الأهلي الأخيرة، سواء في السوبر المصري بالإمارات، ثم مباراة العين الاماراتي وأخيرا مباراة سيراميكا مساء اليوم السبت في الدوري الممتاز.

 وأثنى على مستوى إمام عاشور في مباريات فريقه الأخيرة واستعادته كثيرا من مستواه الفني المعروف ولياقته البدنية العالية.

وأكد المصدر لفيتو، أن حسام حسن قرر إعادة إمام عاشور لتشكيلة منتخب مصر في معسكر نوفمبر الجاري، المقرر انطلاقه مطلع الأسبوع المقبل، استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.

 ومن المقرر أن يعلن حسام حسن قائمة المنتخب يوم 8 نوفمبر.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر بأجندة نوفمبر


وينطلق معسكر منتخب مصر الوطني أحد يومي 9 أو 10 نوفمبر المقبلين، عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، خاصة أن الأجندة الدولية للفيفا ستنطلق يوم 11 نوفمبر.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة 

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

منتخب كاب فيردي، فيتو
منتخب كاب فيردي، فيتو

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.


حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه

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