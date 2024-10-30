الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رياضة

إمام عاشور: قبل الأهلي مجرد المشاركة في البطولات دي كانت حلم

إمام عاشور
إمام عاشور

علق إمام عاشور لاعب النادي الأهلي على تحقيق القلعة الحمراء لقب كأس القارات الثلاثة عقب فوز الأحمر على نظيره العين الإماراتي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ستاد القاهرة الدولي.

ونشر إمام عاشور عدد من الصور له خلال تتويج الأهلي بالكأس وكتب: "قبل الأهلي مجرد المشاركة في البطولات دي كان حلم بالنسبالي إني أشارك وكمان ربنا يكرمني بالتسجيل ويكرمنا بالكاس فدي حاجة كبيرة أوي عشان كده قلتها وهكررها مع الأهلي أحلم واللي نفسك فيه هتحققه، احنا أبطال نص الكرة الأرضية، احنا الأهلي".

 

وفاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلًا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

وعلي جانب أخر يستعد النادي الأهلي لبطولة الدوري موسم 2024-2025، والتي انطلقت اليوم الأربعاء. 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي  الفائز بديربي الأمريكتين "باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادورس" والمقرر لها  يوم السبت 14 ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.

والفائز من تلك المباراة سيلاقي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر أيضًا بالدوحة. 

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