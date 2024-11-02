محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على برايتون 2-1 وتصدر الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

فاز فريق ليفربول على نظيره برايتون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز السابع برصيد 16 نقطة.

🚨🚨🚨🚨 ليفربول يقلب النتيجة !



هدف ليفربول الثاني عن طريق محمد صلاح كاملا مع الاعادات😱🔥🔥



ليفربول 2 - 1 برايتون#ليفربول_برايتون



pic.twitter.com/AcOlo1XlSf November 2, 2024

أهداف مباراة ليفربول وبرايتون

وافتتح فيردي كاديوجلو التسجيل لـ برايتون في شباك ليفربول بالدقيقة 14، فيما جاء هدفا ليفربول عن طريق جاكبو في الدقيقة 68 ومحمد صلاح في الدقيقة 71.

تشكيل ليفربول أمام برايتون

وبدأ ليفربول أمام برايتون كالتالي:"

في حراسة المرمى: كيهيلير.

في خط الدفاع: تسيميكاس- فان دايك- كوناتي- أرنولد.

في خط الوسط: جرافينبيرش- ماك أليستر- سوبوسلاي.

في خط الهجوم: خط الهجوم: كودي جاكبو- نونيز- محمد صلاح.

تشكيل برايتون أمام ليفربول

وبدأ برايتون مباراة ليفربول كالتالي:"

أصبح محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الهداف التاريخي الثامن في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد الهدف الذي سجله في شباك برايتون قبل قليل.

وسجل محمد صلاح هدفه رقم 164 في تاريخه بالدوري الإنجليزي ليتخطى عدد أهداف روبي فاولر الذي سجل 163.