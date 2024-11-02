آلان شيرر: محمد صلاح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي

أشاد آلان شيرر، نجم منتخب إنجلترا السابق، والهداف التاريخي لـ الدوري الإنجليزي، بتألق محمد صلاح نجم ليفربول، بعدما قاد فريقه للفوز على برايتون 2 / 1، ليقود فريقه لتصدر جدول ترتيب البريمييرليج.

وسجل محمد صلاح هدفا ليقود ليفربول لاستعادة قمة الدوري الإنجليزي بتخطي برايتون، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حساب مانشستر سيتي، بفارق نقطتين لفريق الهولندي آرني سلوت بعد أن خسر رفاق الإسباني بيب جوارديولا أمام بورنموث.

أشاد آلان شيرر بتألق محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية، قائلا: "لاعب من طراز عالمي، محمد صلاح لاعب عظيم، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي بغض النظر عما يحدث نهاية الموسم أو عن مفاوضاته مع ليفربول، إنه مذهل، وأنا أحب مشاهدته".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، صيف 2025، بالتحديد يونيو المقبل. وبات صلاح ثامنًا في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي بعد أن سجل 164 هدفًا، فيما يبتعد عن السابع تيري هنري بفارق 11 هدفًا.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، فوز محمد صلاح نجم منتخب مصر بجائزة رجل مباراة ليفربول وبرايتون، التي انتهت بفوز الريدز 2 / 1 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل محمد صلاح على جائزة رجل مباراة ليفربول وبرايتون، بتصويت الجمهور بنسبة 78.6%، وقد سجل هدف الفوز لفريقه.

في المركز الثاني جاء كودي جاكبو بنسبة 6.4%، يليه داني ويلبيك لاعب برايتون بنفس النسبة.

وكان محمد صلاح أيضًا هو الحائز على جائزة رجل مباراة ليفربول وآرسنال بالجولة الماضية في البريميرليج، وفي الجولة الأسبق بمباراة فريقه أمام تشيلسي.

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على برايتون

وفاز فريق ليفربول على نظيره برايتون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز السابع برصيد 16 نقطة.

أهداف مباراة ليفربول وبرايتون

وافتتح فيردي كاديوجلو التسجيل لـ برايتون في شباك ليفربول بالدقيقة 14، فيما جاء هدفا ليفربول عن طريق جاكبو في الدقيقة 68 ومحمد صلاح في الدقيقة 71.

تشكيل ليفربول أمام برايتون

وبدأ ليفربول أمام برايتون كالتالي:

في حراسة المرمى: كيهيلير.

في خط الدفاع: تسيميكاس- فان دايك- كوناتي- أرنولد.

في خط الوسط: جرافينبيرش- ماك أليستر- سوبوسلاي.

في خط الهجوم: خط الهجوم: كودي جاكبو- نونيز- محمد صلاح.

تشكيل برايتون أمام ليفربول

وبدأ برايتون مباراة ليفربول كالتالي:

وأصبح محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الهداف التاريخي الثامن في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد الهدف الذي سجله في شباك برايتون قبل قليل.

وسجل محمد صلاح هدفه رقم 164 في تاريخه بالدوري الإنجليزي ليتخطى عدد أهداف روبي فاولر الذي سجل 163.