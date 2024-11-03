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نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات العاشر من رمضان

نائب رئيس المجتمعات
نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات العاشر من رمضان

استقبل  جهاز مدينة العاشر من رمضان، وفدًا رفيع المستوى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن،والمهندس أحمد عمران،والمهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد شوقي،معاون نائب رئيس الهيئة المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس هيثم حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة،، وذلك ضمن تكليفات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بالمتابعة المستمرة لمشروعات المدن الجديدة.

وشهدت الزيارة جولة تفقدية شملت المنطقة الصناعية بالمدينة، للاطلاع على مشاريع تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الطرق. وتضمنت الجولة أيضًا تفقد محطة الرفع الصناعي رقم 4 على طريق مصر-إسماعيلية، لمتابعة مراحل تجهيز المحطة ودعم البنية التحتية.

كما شملت الجولة متابعة جهود ردم البرك العشوائية لتحسين البيئة الحضرية ومكافحة التلوث، بالإضافة إلى الإشراف على بناء خزاني مياه جديدين لزيادة القدرة التخزينية وضمان توفير المياه للمنطقة الصناعية. وتأتي هذه الجهود لتعزيز جودة الحياة وتحفيز النشاط الصناعي والاقتصادي، والتأكيد على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

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