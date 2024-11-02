اندلاع حريق في عقار بشارع جمال عبد الناصر بالسلام

اندلع حريق في عقار بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة السلام، مساء اليوم السبت، وجار إخطار الحماية المدنية بالقاهرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالحريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.