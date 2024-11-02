مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حريق منزل بـ كفر الشيخ

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن كفر الشيخ، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل، ما أدى إلى مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن كفر الشيخ بلاغًا بنشوب حريق داخل منزل بدائرة مركز البرلس، وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وتمت محاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق ومنع خطر الامتداد، وبالفحص تبين مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين نتيجة الحريق.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة والمصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وضمت القائمة: "ص.ص"، 56 سنة، ربة منزل متوفية، ونجلها "ص.ف.ع.ج"، 22 سنة، و"حمدي.ع..ا.أ"، 30 سنة، و"محمد.م.ا"، 26 سنة، و"شوقي.م.ا"، 50 سنة، مصابين بحروق.

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