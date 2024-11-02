السبت 02 نوفمبر 2024
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حوادث

السيطرة على حريق التهم محتويات شقة فى السيدة زينب

حريق يلتهم محتويات
حريق يلتهم محتويات شقة فى السيدة زينب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل عقار بمنطقة السيدة زينب، اليوم السبت، والتهمت النيران محتويات شقة فى الطابق الثالث.

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كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا  بنشوب حريق فى عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة السيدة زينب.

 وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ، وتم محاصرة  اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

 

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حريق السيدة زينب قوات الحماية المدنية

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