الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 03 - 11 -2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

تحسبا لسقوط أمطار، مياه القليوبية تتابع انتشار معدات وفرق الطوارئ (صور)

حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الأحد 3-11-2024


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلا

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:17
 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأحد

درجات الحرارة غدا الأحد 03- 11- 2024 في مصر

سحب ركامية وأمطار غزيرة على هذه المناطق

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 3 - 11 - 2024

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 02 - 11 - 2024

الأكثر قراءة

الأمن يفحص فيديو لسائق يقود ميكروباص أعلى كوبرى مشاة

الأرصاد الجوية تكشف خريطة الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري

اندلاع حريق في عقار بشارع جمال عبد الناصر بالسلام

جهاد جريشة يوضح لـ فيتو أبرز الحالات الجدلية في مباراة الأهلي وسيراميكا

القيادة الوسطى الأمريكية تعلن وصول قاذفات استراتيجية من طراز «بي-52» إلى المنطقة

شقيق العامري فاروق يفجر مفاجأة بشأن منصب نائب رئيس الأهلي

محمد حماقي ومصطفى قمر يحييان حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين

أول تعليق من محمد عبد المنعم بعد فوز نيس على بريست (فيديو)

منوعات

المزيد

آخر متحف لـ «لينين» في أوروبا يودع زواره إلى الأبد

ولادة طفل عراقي بقلبين، ومصير مروع لحياته

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوى على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

العشرات في عداد المفقودين، إسبانيا تنفذ أكبر عملية إنقاذ لضحايا الفيضانات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 2/11/2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 2-11-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الشعر الطويل في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads