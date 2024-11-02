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حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الأحد 3-11-2024

حالة الطقس غدًا بوادي
حالة الطقس غدًا بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد طقسا مائلا للحرارة نهارًا، باردا ليلًا، على كافة الأنحاء، حيث تسجل درجات  الحرارة 28 نهارًا  و16 درجة  ليلا.

 

حالة الطقس غدًا بالقاهرة 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارًا على جنوب البلاد مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الارصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وجنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

 

 

حالة الطقس غدًا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدًا كالتالي: 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  18

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 20

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 15

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:17
 

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