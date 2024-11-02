سقوط أمطار خفيفة ببعض مناطق الشرقية

تعرضت مناطق متفرقة في محافظة الشرقية، قبل قليل، لسقوط أمطار خفيفة خاصة مركزى الزقازيق ومنيا القمح عقب وجود سحب وغيوم كثيفة تزامنًا مع الطقس السيئ الذى يضرب المحافظات المصرية.

ورفعت المحافظة برئاسة المهندس حازم الأشمونى محافظ الإقليم حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس السيئ، بينما طالبت إدارة المرور السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

رفع حالة الطوارئ

ووجَّه محافظ الشرقية رؤساء المدن والقرى بسرعة التعامل مع المياه إنْ وُجدت مع سرعة رفع حالة الطوارئ وإخطار غرفة عمليات المحافظة بأي طارئ قد يحدث للمرافق العامة.

كما وجه بتكثيف حملات النظافة خاصة أمام المصالح الحكومية والمدارس تسهيلًا على المواطنين والطلاب، فضلًا عن تسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية.

مواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس

وأعلن المحافظ حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس، موجهًا بالتدخل السريع وكسح مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع، كما شدد محافظ الإقليم، على المتابعة المباشرة من قبل رؤساء المراكز والمدن.

وطالب المحافظ بضرورة مراجعة صيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات جوية، والاستعداد لأي سيناريوهات؛ فضلًا عن نشر توقعات هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحات مجالس المدن والقرى لإعلام المواطنين بها.

خفض السرعات

وفي نفس السياق، طالبت إدارة مرور الشرقية السائقين على الطرق العامة والفرعية بتوخي الحذر وخفض السرعات، تزامنا مع توقعات سوء الطقس، مناشدة باتباع الإرشادات المرورية حفاظًا على أرواحهم وأرواح الركاب.

خريطة سقوط الأمطار الرعدية في المحافظات الأسبوع الجاري

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار الأسبوع الجاري، حيث تسقط الأمطار الغزيرة الرعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح تكون خفيفة إلى متوسطة رعدية على على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري في هذه المحافظات " الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية دمياط وبورسعيد، الشرقية،شمال سيناء".

خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الحالي

كما تسقط الأمطار الخفيفة على مدينتين حلايب وشلاتين ومناطق من "المنوفية، الاسماعيلية، السويس".

أماكن سقوط الأمطار يوم الأحد

وتسقط الأمطار الغزيرة الرعدية يوم الأحد على مناطق من مطروح تكون متوسطة وغزيرة رعدية على على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وتسقط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بدءًا من يوم الاثنين وحتى الخميس المقبل.

حالة الطقس اليوم

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارًا على جنوب البلاد، مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

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