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أخبار مصر

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
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أعلنت  هيئة الأرصاد الجوية، تغيير فى خرائط الطقس ووفقًا لصور الأقمار الصناعية تكون أماكن سقوط الأمطار كالتالى:
 

خريطة سقوط الأمطار علي المحافظات

تسقط الأمطار الغزيرة  الرعدية مصحوبة بحبات البرد على  مناطق من مطروح تكون خفيفة إلى  متوسطة رعدية على على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى فى هذه المحافظات " الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية دمياط، بورسعيد، الشرقية، شمال سيناء".

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 2 - 11 - 2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 02 - 11 - 2024

كما تسقط الأمطار الخفيفة على مدينتين حلايب وشلاتين  ومناطق من "المنوفية، الاسماعيلية، السويس"

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارًا على جنوب البلاد، مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.
 

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