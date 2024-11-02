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أخبار مصر

خريطة سقوط الأمطار الرعدية في المحافظات الأسبوع الجاري

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار الأسبوع الجاري، حيث تسقط الأمطار الغزيرة  الرعدية مصحوبة بحبات البرد على  مناطق من مطروح تكون خفيفة إلى متوسطة رعدية على على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري في هذه المحافظات " الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية دمياط وبورسعيد، الشرقية،شمال سيناء".

خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الحالي 

كما تسقط الأمطار الخفيفة على مدينتين حلايب وشلاتين  ومناطق من "المنوفية، الاسماعيلية، السويس".

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 02 - 11 - 2024

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أماكن سقوط الأمطار يوم الأحد

وتسقط الأمطار الغزيرة  الرعدية يوم الأحد على مناطق من مطروح تكون متوسطة وغزيرة رعدية على على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وتسقط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة  على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بدءًا من يوم الاثنين وحتى الخميس المقبل.

حالة الطقس اليوم

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارًا على جنوب البلاد، مائلًا للبرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.
 

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