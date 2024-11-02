إصابة 10 عمال باختناق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بأكتوبر
أصيب 10 عمال من بينهم 7 أطفال باختناق إثر استنشاق مادة كيميائية تدخل فى الصناعات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بإصابة عدد من العمال داخل مصنع للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادس من أكتوبر، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.
وتبين بالفحص إصابة 10 عمال من بينهم 7 أطفال باختناق إثر استنشاق مادة كيميائية تدخل فى الصناعات الغذائية فى مصنع بسكويت، ونقل المصابين الى مستشفى أكتوبر المركزى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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