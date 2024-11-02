خالد عبدالغفار أمام صحة النواب لمناقشة تحديات القطاع وجهود تحسين الخدمات الطبية

تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، غدا الأحد، بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن خطط وسياسيات الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وزير الصحة يستعرض جهود الارتقاء بالمنظومة الطبية

ومن المقرر أن يشارك في اجتماع اللجنة غدا الأحد، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.



وأحال مجلس النواب، الشهر الماضي، بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، إلى لجنة الصحة بالمجلس لدراسته.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن بناء الإنسان من خلال 7 مرتكزات أساسية بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين، والاستثمار في الشباب، والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص في جميع المجالات.

الخدمات الصحية في التأمين الصحي

وقال الوزير: نهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وأن تصل معدلات تقديم خدمات التأمين الصحي لـ85% في عام 2026، مشيرا إلى إضافة 6 ملايين مواطن بالإضافة إلى 2 مليون مواطن من تكافل وكرامة.

وأكد وزير الصحة والسكان، استهداف إصلاح وإعادة تهيئة 580 منشأة صحية في عام 2026.

مستهدفات التأمين الصحي الشامل

وأشار إلى أن المستهدف ضمهم في مشروع التأمين الصحي الشامل من مستحقي تكافل وكرامة، وعمال التشييد والبناء، يتطلب 10 مليارات جنيه تم اعتمادها.

وقال: في حدود عام 2030 إلى 2032 سيتم الانتهاء من تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل، بعد بدء المراحل السابقة، حيث تم تسجيل 4،5 مليون مواطن، وتقديم نحو 49 مليون خدمة طبية، و620 ألف عملية جراحية في المحافظات التي تم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأعلن وزير الصحة، أنه وفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تم ضم 246 منشأة طبقا للمعايير، وتم اعتماد 2 مستشفى اعتمادا دوليا.

واعترف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن مستشفيات وعلاج الإدمان وما يتعلق بالصحة النفسية ليس بالقدر الكافي.

التوسع في مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان

وقال الوزير: نحتاج إلى التوسع في مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، نتيجة التخصص الدقيق لهذا النوع من المشكلات، قائلا: وهو تحدي كبير للوزارة.

التعاون مع التعليم العالي في علاج الإدمان

وتابع وزير الصحة: بدأنا العمل في التعاون مع وزارة التعليم العالي للاستعانة بالمتخصصين في علاج الإدمان والصحة النفسية.

وكشف عبد الغفار، عن التوسع في تطوير مستشفيات الصحة النفسية القائمة أو إنشاء مستشفيات جديدة، قائلا: وهو أمر ضروري وسيتم ضم مستشفيات في الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أن هناك 1219 مشروعا تم الانتهاء منها خلال 10 سنوات من 2014 حتى 2024، وبتكلفة تقدر بـ 177 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه المشروعات ما بين تطوير المستشفيات وإعادة هيكلة أو إنشاء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة المنشآت الصحية.

أسرة رعاية وحضانات وغرف عمليات

وأشار إلى أن هناك مشروعات تلتزم الدولة بالانتهاء منها في يناير 2025 وعددها 20 مشروعا بين أسرة رعاية وحضانات وغرف عمليات وغيرها، مؤكدا أن هناك 4 من 20 مستشفى تم الانتهاء منها بنسبة 100%، و14 بنسبة من 90 إلى 97%، وكل مستشفى ينتهى من الإجراءات الإنشائية تحتاج إلى الفرش الطبي بتكلفة تقدر بمليارات حتى تستطيع المستشفى تقديم الخدمة، وهذا يتم على كافة محافظات الجمهورية.

وقال وزير الصحة: هناك مستشفيات عمرها من 100 إلى 120 سنة، بدأنا بفكرة المستشفيات التي يتجاوز عمرها 50 سنة، بتقييم هذه المستشفيات ووضع برنامج زمنى حتى لو على 10 سنوات لتطوير ما يمكن تطويره، وهناك مستشفيات خارج نطاق التطوير وقد يكون تكلفة إنشاء مستشفى جديد أقل من تطوير مستشفى مر عليه أكثر من 80 سنة.

إنشاء المدينة الطبية الجديدة

كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، تفاصيل إنشاء المدينة الطبية الجديدة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، قائلا: القيادة السياسية حريصة على انشاء تلك المدينة التي ستكون إضافة قوية للمنظومة الصحية فى مصر ستنافس بقوة المدن الطبية فى العالم بل ستتفوق على العديد منها، وبالفعل هناك خطوات جادة فى هذا الإطار.

وأوضح عبد الغفار، أن المدينة مساحتها تصل إلى 230 فدانا، بتكلفة تصل لـ25 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتكون المدينة الطبية من مستشفيات وعيادات تخصصية لعلاج السكر، والكلى والكبد، القلب، تقدم خدمات بجودة عالمية للمرضى وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء: تضم المدينة 18 معهدًا طبيًا متخصصًا تحت سقف واحد، وتضم سعة سريرية أكثر من 4200 سرير، فضلًا عن مراكز بحثية ومعامل مركزية وخدمات طبية تكميلية من بينها خدمات الأشعات وبنك الدم، تشمل مدينة سكنية متكاملة للأطباء وفنادق تستهدف جذب السياحة العلاجية.