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سياسة

خالد عبد الغفار يكشف أمام النواب تفاصيل مجمع سكينة للصحة النفسية بالعلمين

وزير الصحة أمام جلسة
وزير الصحة أمام جلسة النواب اليوم

 اعترف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن مستشفيات وعلاج الإدمان وما يتعلق بالصحة النفسية ليس بالقدر الكافي.

وزير الصحة يعرض الخطة المستقبلية أمام النواب

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

التوسع في مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان

وقال الوزير: نحتاج إلى التوسع في مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، نتيجة التخصص الدقيق لهذا النوع من المشكلات، قائلا: وهو تحدي كبير للوزارة.

التعاون مع التعليم العالي في علاج الإدمان

وتابع وزير الصحة: بدأنا العمل في التعاون مع وزارة التعليم العالي للاستعانة بالمتخصصين في علاج الإدمان والصحة النفسية.

وكشف عبد الغفار، عن التوسع في تطوير مستشفيات الصحة النفسية القائمة أو  إنشاء مستشفيات جديدة، قائلا: وهو أمر ضروري وسيتم ضم مستشفيات في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة تقوم بفحص المقبلين على الزواج، ومعالجة العنف ضد المرأة، وعلاج ألزهايمر، ومعالجة الاضطرابات المعرفية، وبعض المبادرة لمواجهة إدمان المخدرات والألعاب الإلكترونية وطيف التوحد.

وأكد، وزير الصحة والسكان، أنه يتم التوسع في خدمات الخط الساخن وتوفيرها للمواطنين.

مجمع الصحة النفسية في العلمين

وأعلن أنه بعد العرض على الرئيس، تم التوافق على أن يكون هناك مجمع للصحة النفسية، وتم الاتفاق على أن يكون في العلمين الجديد، من خلال مشروع "سكينة" للصحة النفسية على مساحة 76 فدان بتكلفة 6 مليارات جنيه.

وأكد وزير الصحة أن هذا المكان سيعمل على حل مشكلات كبيرة في قطاع الصحة النفسية، لاسيما في ظل المعاناة في هذا الشأن سواء القادر أو غير القادر.

 

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