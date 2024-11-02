بعد قرار البنتاجون، طهران تعتزم زيادة نطاق صواريخها الباليستية

قال مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، كمال خرازي: إنه من المرجح أن تزيد طهران نطاق صواريخها الباليستية إلى ما يتجاوز الحد الذي فرضته على نفسها وهو 2000 كيلومتر، وتراجع عقيدتها النووية، في ظل التوتر المتزايد مع إسرائيل، وتبادل الضربات الجوية بين الطرفين.

وأكد خرازي أن إيران لديها القدرة الفنية على إنتاج الأسلحة النووية، رغم كونها مقيدة بفتوى من خامنئي. كما أشار إلى أن بلاده سترد على الهجمات الإسرائيلية في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها، في ظل تبادل الضربات بين الجانبين.

في سياق متصل، كان موقع "أكسيوس" الإخباري كشف، أن إيران تستعد لتنفيذ ما وصفها بأنها "ضربة انتقامية كبرى" ضد إسرائيل.

إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من العراق

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن هناك معلومات للمخابرات الإسرائيلية تفيد بأن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من العراق في الأيام المقبلة.

وسبق أن أمرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” بنشر تعزيزات جديدة في الشرق الأوسط، في سياق ينذر باحتمال اشتعال المنطقة، بسبب التوترات بين إسرائيل وإيران.

نشر تعزيزات جديدة في الشرق الأوسط

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن نشر مدمرات ومقاتلات وطائرات ناقلة وقاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط، مع وصول المعدات الأمريكية خلال الأشهر القادمة.

يأتي هذا القرار، مع تزايد التوترات في المنطقة بعد هجوم جوي إسرائيلي على مواقع إيرانية.

وفي بيان الوزارة، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن مواطنيها في حال استغلت إيران أو المجموعات التابعة لها هذه التوترات لاستهداف المصالح الأمريكية.

نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط

وقال إن نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط يُبنى على قرار نشر منظومة ثاد الصاروخية في إسرائيل، ويندرج في إطار التزام الولايات المتحدة بحماية مواطنيها، والدفاع عن إسرائيل وخفض التصعيد، على حد قوله.