السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد قرار البنتاجون، طهران تعتزم زيادة نطاق صواريخها الباليستية

ايران،فيتو
ايران،فيتو

قال مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، كمال خرازي: إنه من المرجح أن تزيد طهران نطاق صواريخها الباليستية إلى ما يتجاوز الحد الذي فرضته على نفسها وهو 2000 كيلومتر، وتراجع عقيدتها النووية، في ظل التوتر المتزايد مع إسرائيل، وتبادل الضربات الجوية بين الطرفين.

وأكد خرازي أن إيران لديها القدرة الفنية على إنتاج الأسلحة النووية، رغم كونها مقيدة بفتوى من خامنئي. كما أشار إلى أن بلاده سترد على الهجمات الإسرائيلية في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها، في ظل تبادل الضربات بين الجانبين.

في سياق متصل، كان موقع "أكسيوس" الإخباري كشف، أن إيران تستعد لتنفيذ ما وصفها بأنها "ضربة انتقامية كبرى" ضد إسرائيل

إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من العراق

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن هناك معلومات للمخابرات الإسرائيلية تفيد بأن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من العراق في الأيام المقبلة.

وسبق أن أمرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” بنشر تعزيزات جديدة في الشرق الأوسط، في سياق ينذر باحتمال اشتعال المنطقة، بسبب التوترات بين إسرائيل وإيران.

نشر تعزيزات جديدة في الشرق الأوسط

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية  عن نشر مدمرات ومقاتلات وطائرات ناقلة وقاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط، مع وصول المعدات الأمريكية خلال الأشهر القادمة.

يأتي هذا القرار، مع تزايد التوترات في المنطقة بعد هجوم جوي إسرائيلي على مواقع إيرانية.

وفي بيان الوزارة، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن مواطنيها في حال استغلت إيران أو المجموعات التابعة لها هذه التوترات لاستهداف المصالح الأمريكية.

نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط

 

وقال إن نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط يُبنى على قرار نشر منظومة ثاد الصاروخية في إسرائيل، ويندرج في إطار التزام الولايات المتحدة بحماية مواطنيها، والدفاع عن إسرائيل وخفض التصعيد، على حد قوله.

البنتاجون يعلن نشر مدمرات إضافية وأسراب مقاتلات وقاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط

البنتاجون: أوستن وجالانت بحثا فرص خفض التصعيد الإقليمي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

إسرائيل البنتاجون الهجمات الإسرائيلية الضربات الجوية المرشد الإيراني على خامنئي إيران

مواد متعلقة

لتجنب لقب الهزيمة، إيران تتوعد بالرد على الهجمات الإسرائيلية

مسؤولون إسرائيليون: إيران تفكر بجدية في الرد من الأراضي العراقية

إيران تعلن تفكيك 4 خلايا إرهابية

الأكثر قراءة

هل يحدث تعويم للجنيه خلال الفترة المقبلة؟ خبير اقتصادي يوضح

الأرصاد الجوية تكشف خريطة الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري

الأمن يفحص فيديو لسائق يقود ميكروباص أعلى كوبرى مشاة

أول تعليق من اتحاد الكرة على مطالبة الأهلي إسناد لجنة الحكام لخبير أجنبي

شعبة البيض تكشف مفاجأة عن سعر ووزن المستورد، ورئيس مواطنين ضد الغلاء يرد

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوي على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

عماد متعب يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزاله

شاهد، هدف حسين الشحات في مرمى سيراميكا من أرض الملعب

منوعات

المزيد

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوي على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

العشرات في عداد المفقودين، إسبانيا تنفذ أكبر عملية إنقاذ لضحايا الفيضانات

رصاص ودماء، احتفالات الهالوين في أمريكا تتحول إلى فوضى

كويكب صغير يغادر مدار الأرض ويتجه نحو الشمس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 02- 11- 2024

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها في الصلاة والشكر، ما أنواع السجود وسننه وفضائله؟

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الرحمن؟

أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads