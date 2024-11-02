نائب محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطهير قنوات صرف المياه والبالوعات بالمنصورة (صور)

أكد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية ضرورة سرعة الانتهاء من تطهير جميع البالوعات وإجراء اختبارات بالمياه، للتأكد من تطهير خطوط صرف الأمطار، لمواجهة سقوط أي سيول أو أمطار خلال موسم الشتاء بمدينة المنصورة.

وشدد نائب المحافظ علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة اي تجمعات لمياه الأمطار خاصة في الأماكن المنخفضة.



حيث تابع الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ علي مدار يومين أعمال تطهير قنوات صرف المياه والبالوعات والتأكد من جاهزيتها وسلامتها لمواجهة سقوط أي سيول أو أمطار خلال موسم الشتاء بمدينة المنصوره بنطاق حي شرق وحي غرب، حيث تابع العمل بشوارع ( قناة السويس - المشايه - الجمهوريه - الجيش ).

تطهير جميع البالوعات وإجراء اختبارات بالمياه

ووجه " العدل " بسرعة الانتهاء من تطهير جميع البالوعات وإجراء اختبارات بالمياه للتأكد من تطهير خطوط صرف الأمطار، والاستعانة بسيارات النافوري التابعة لشركة مياه الشرب لتسليك الخطوط وتصريف المياه.

إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة اي تجمعات لمياه الأمطار



كما وجه " نائب المحافظ " باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة اي تجمعات لمياه الأمطار خاصة في الأماكن المنخفضه التي لا يوجد بها بلوعات لمياه الأمطار، ووضع خطة للدفع بسيارات كسح المياه في حالة الأمطار الغزيرة.

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