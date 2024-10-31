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شيخ الأزهر: مستعدون لدعم مسلمي البيرو بالمنح الدراسية وبرامج تدريب الأئمة

شيخ الأزهر وسفير
شيخ الأزهر وسفير البيرو

استقبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، السفير خوسيه خيسوس، سفير البيرو لدى القاهرة.

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر استعداد الأزهر لدعم الجالية المسلمة في بيرو؛ من خلال تخصيص منح دراسية لأبناء المسلمين في بيرو للالتحاق بجامعة الأزهر، واستقدام أئمَّة بيرو لتدريبهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمَّة والوعَّاظ، وإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية خدمة لمسلمي بيرو في تعلم لغة القرآن الكريم.

سفير البيرو يعرب عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر

من جهته، أعرب سفير البيرو عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقدير بلاده لجهود فضيلته في نشر السلام وتعزيز ثقافة الأخوَّة والحوار بين الأديان، مشيدًا بمبادرة "قوافل السلام“ التي انطلق بها الأزهر الشريف لنشر السلام شرقًا وغربًا، مؤكدًا تقديره لحرص فضيلة الإمام الأكبر على دعم مسلمي البيرو من خلال مقترحات تخصيص المنح الدراسية وبرامج تدريب الأئمة ومركز تعليم اللغة العربية.

 

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