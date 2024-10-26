الأحد 27 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد واقعة التسمم، رئيس جامعة الأزهر ونائبه للوجه القبلي يتناولان وجبة العشاء مع طالبات الأقصر

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد مطعم المدينة الجامعية

حرص الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، على تناول وجبة العشاء وسط طالبات المدينة الجامعية بطيبة الأقصر؛ وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدَّمة لهن.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مطعم المدينة الجامعية في الأقصر

وخلال الزيارة وتناول العشاء حرص رئيس الجامعة على تفقد مطعم المدينة الجامعية، والتأكد من جودة الطعام المقدم، وعقب ذلك وجه الإدارة المركزية للمدن الجامعية برئاسة أسامة توفيق بالحرص على تقديم وجبات وخدمات جيدة للطلاب والطالبات في مختلف المدن الجامعية.

وقام رئيس الجامعة بفتح حوار مع الطالبات واستمع لملاحظاتهن، وأوصاهن بالانتباه والاهتمام بدراستهن، وتحصيل العلوم النافعة، وتقديم أنموذج أزهري نافع لدينه ووطنه.
 

رئيس جامعة الأزهر يحذر الطالبات من الانسياق خلف مروجي الشائعات على وسائل "التواصل الاجتماعي"

وحذر رئيس الجامعة الطالبات من الانسياق خلف مروجي الشائعات على وسائل "التواصل الاجتماعي" الذين لا يريدون لمصرنا الحبيبة ولا لأزهرنا الشريف خيرًا، مشيرًا إلى أن هؤلاء يستحلون الكذب والتدليس؛ للوصول إلى غايتهم الخبيثة.

وأعلن رئيس الجامعة أن بابه مفتوح للجميع في أي وقت، وكذلك أبواب نوابه كل في موقعه، وأن مصلحة الطلاب والطالبات هي الشغل الشاغل للجامعة على مدار الساعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الوهاب فكري، عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة الأقصر، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، وأسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، ونفيسة خليل، مدير عام المدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر.

txt

أول تعليق من رئيس جامعة الأزهر على حادث تسمم طالبات المدينة الجامعية بالأقصر

txt

رئيس جامعة الأزهر يصل الأقصر للاطمئنان على الطالبات المصابات بالتسمم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة الأزهر الدكتور محمد عبد المالك الدكتور سلامة داود طيبة الأقصر الأقصر

مواد متعلقة

أول تعليق من رئيس جامعة الأزهر على حادث تسمم طالبات المدينة الجامعية بالأقصر

رئيس جامعة الأزهر يصل الأقصر للاطمئنان على الطالبات المصابات بالتسمم

الأكثر قراءة

ماذا قال فليك عن تصرفات أنشيلوتي مع بدلاء برشلونة بعد الهدف الرابع؟ (فيديو)

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة آرسنال وليفربول

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 - 10 - 2024

نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022

أول تحرك من الصين على صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي بالجولان

أول تعليق من أنشيلوتي على الخسارة التاريخية أمام برشلونة

منوعات

المزيد

أنصارها عاملوه معاملة كفار قريش، شاهد ماذا حدث لمؤيد لفلسطين قاطع خطاب هاريس

طفلان يلقيان بنفسيهما من بناء محترق (فيديو)

لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

أضاء الأرض منذ 800 سنة، خريطة ثلاثية الأبعاد تكشف أسرارا جديدة عن نجم زومبي غامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

خطوات الاستفسار عن برنامج تكافل وكرامة

تعرف علي سعر النحاس اليوم السبت 26-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الهجوم الإسرائيلي على إيران في 10 سطور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads